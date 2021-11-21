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Пентагон заключил контракты на разработку гиперзвуковых систем

  4   0 21.11.2021, 10:07 | Новости, Мир
Пентагон заключил контракты на разработку гиперзвуковых систем

Пентагон заключил контракты на разработку гиперзвуковых ракет. США намерены усилить защиту от гиперзвуковых атак.

Об этом сообщает Defense News.

Пентагон объявил, что американские оборонные гиганты Raytheon, Lockheed Martin и Northrop Grumman получили контракты на разработку ракет, которые могут защитить Соединенные Штаты от гиперзвуковых атак.

Гиперзвуковые ракеты, как и традиционные баллистические ракеты, могут летать более чем в пять раз быстрее скорости звука (5 махов).

Но они более маневренны, чем их баллистические аналоги, и могут отслеживать низкую траекторию в атмосфере, что затрудняет защиту от них.

По заявлению Пентагона, эти три контракта были присуждены на разработку планирующих перехватчиков и вместе стоят более 60 млн долларов.

Директор программ стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф сообщил, что США собираются развернуть гиперзвуковые системы в армии в 2023 финансовом году. Атомные подводные лодки будут оснащены гиперзвуковыми ракетами в 2028 году, эсминцы получат гиперзвуковое оружие в 2025 году.

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