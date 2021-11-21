В Украине отмечается День Достоинства и Свободы

В Украине в воскресенье, 21 ноября, отмечают День Достоинства и Свободы.

Он учрежден согласно Указу Президента от 13 ноября 2014 года в честь начала в этот день двух знаменательных и судьбоносных событий в новейшей украинской истории: Помаранчевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года, сообщает Укринформ.

День достоинства и свободы стал своеобразным преемником праздника Дня Свободы, который отмечался в честь Помаранчевой революции с 2005 по 2011 годы 22 ноября, но был отменен.

Именно 21 ноября 2013 года прошли первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Но в отличие от событий Помаранчевой революции, на этот раз отстаивание достоинства и свободы стоило многих жизней украинских патриотов - 106 человек были убиты и свыше 2 тыс. ранены. А весной 2014 года началась военная агрессия России, которая сопровождалась оккупацией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

По случаю Дня достоинства и свободы во всех населенных пунктах Украины будут проходить мемориальные мероприятия - молебны, возложение цветов, в церквях будут служить панихиды. Ряд мероприятий пройдёт и в Киеве. В частности, на аллее Героев Небесной Сотни, пройдет молебен и шествие «Не будем терять достоинство. Защитим свободу», возле монумента Независимости развернется уличная выставка «Рисованная история Майдана».

Глава Верховной Рады Руслан Стафанчук в поздравлении по случаю Дня Достоинства и Свободы отметил, что украинцы готовы и дальше защищать свою свободу, независимость и достоинство.

Он напомнил, что государственный гимн Украины содержит строки: «Душу й тіло ми положим за нашу свободу».

"Он (гимн - ред.) показывает нам цену Свободы - наши души и наши тела. Именно поэтому для украинцев нет ничего дороже, чем Достоинство и Свобода. Мы доказали это во время Оранжевой революции 2004-го. Мы на весь мир заявили об этом во время Революции достоинства 2013-го. Мы ежедневно доказываем это в борьбе за независимость на Востоке Украины", - заявил Стефанчук.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, поздравляя сограждан с Днем Достоинства и Свободы, отметил: Независимость является ключевым стремлением украинского народа, а свобода - неизменной ценностью для всех украинцев.

"Хотя и все мы разные, общая ценность для украинцев неизменна. Это свобода. Именно независимость является ключевым стремлением нашего народа на протяжении столетий. Мы ценим и будем отстаивать ее, несмотря ни на что", - заявил Ткаченко.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний по случаю Дня Достоинства и свободы отметил, что Революция Достоинства подтвердила европейскую самоидентичность нашей страны, непреодолимое стремление украинского народа к чести и справедливости, несокрушимость духа и способность противостоять тем, кто считает себя вправе посягать на нашу свободу.

"21 ноября - в то же время торжественная и болезненная для украинского народа дата.

Торжественная - ведь это день начала Революции достоинства, революции, подтвердившей европейскую самоидентичность нашей страны, непреодолимое стремление украинского народа к чести и справедливости, несокрушимость духа и способность противостоять тем, кто считает себя вправе посягать на нашу свободу.

Болезненная - ведь, к сожалению, мы убедились тогда и продолжаем убеждаться сейчас, ежедневно получая известия с фронта: защищать то, что мы любим, то, во что мы верим, защищать свои ценности, идеалы и собственное государство приходится дорогой ценой», - отметил Епифаний.