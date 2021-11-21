На Сумщине ребенка засыпало землей

Подростки собирали металлолом на заброшенном предприятии. После того, как один оказался под завалом, его друг побежал за помощью.

В городе Лебедин Сумской области на территории бывшего предприятия мальчика во время сбора металлолома засыпало землей. Ребенка спасти не удалось. Об этом сообщают ГСЧС и пресс-служба полиции региона.

Сообщение о происшествии в полицию и спасателям поступило 20 ноября около 11:15.

"Двое мальчиков 12 и 13 лет собирали металлолом на территории бывшего завода. Но из-за оползня один из них оказался под завалом", - говорится в сообщении правоохранителей.

Товарищ мальчика, которого засыпало землей, побежал за помощью.

"На место вызова прибыло отделение 5-й государственной пожарно-спасательной части. На одной из сторон котлована спасатели увидели фрагмент капюшона. Они оперативно приступили к раскапыванию почвы и на глубине около 30 см натолкнулись на мальчика 2009 г.р., которого без признаков жизни передали работникам экстренной медицинской помощи", - сообщили спасатели.

Несмотря на реанимационные меры, мальчика спасти не удалось.

Все обстоятельства и причины происшествия выясняют правоохранители.