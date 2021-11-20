В США дорогу засыпало долларами (видео)

У бронированного фургона, перевозившие наличные, во время движения открылись задние двери. Из машины выпали мешки с деньгами.

В американском штате Калифорния одна из трасс оказалась засыпана долларовыми купюрами. Водители останавливались и начинали собирать разлетевшиеся банкноты, из-за чего движение оказалось заблокированным, сообщает Associated Press в субботу, 20 ноября.

Указано, что у бронированного фургона, перевозившие наличные, во время движения открылись задние двери, из машины выпали мешки с деньгами. В них находились банкноты преимущественно достоинством от $1 до $20.

Полицейским, пытавшимся успокоить людей, пришлось арестовать несколько человек. Тех, кто успел подобрать купюры, заставили их вернуть. Полиция призывает тех, кто еще не вернул находки, сделать это немедленно. В противном случае им грозит предъявление официальных обвинений.