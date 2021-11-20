В Карпатах выпал метр снега

На горе Поп Иван Черногорский сейчас ограниченная видимость до 50 метров и 5 градусов мороза.

Толщина снежного покрова на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах местами достигает одного метра. При этом похолодало до 5 градусов мороза. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook в субботу, 20 ноября.

"По состоянию на 11:45 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -5°С, ветер западный 8 м/с, ограниченная видимость до 50 м, на северных склонах намело снега до 1 м", - говорится в сообщении.