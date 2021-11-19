Путин изменил стратегию по отношению к Украине – The Guardian

Провокация или подготовка? Если подготовка, то к чему? Точные намерения широкомасштабного размещения российских войск вблизи восточной границы Украины остаются непрозрачными. Но становится все более очевидным то, что напряжение, разжигаемое президентом РФ Владимиром Путиным еще весной - когда произошло предыдущее военное наращивание Кремля вблизи Украины, было лишь начальной фазой нового подхода Москвы, а не однократным эпизодом, пишет The Guardian, информирует ZN.UA.

В апреле, приведя десятки тысяч военных к украинской границе, Путин объявил о частичном уходе войск, что относительно уменьшило беспокойство Киева и Запада.

Но с тех пор выяснилось, что отступление было лишь поверхностным. Часть войск осталась в регионе, а много танков, баллистические ракеты и разнообразная артиллерия также никуда не исчезли.

Сейчас около 100 тысяч российских военнослужащих находятся вблизи украинской границы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на этой неделе предостерег Москву от «дальнейших провокаций или агрессивных действий» против соседа и союзника ЕС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что любая агрессия со стороны России будет «серьезной ошибкой».

Но принятое во вторник решение немецкого энергетического регулятора временно приостановить сертификацию противоречивого газопровода «Северный поток-2» добавляет еще одно непредсказуемое измерение к нестабильной ситуации.

Трубопровод, который позволит России обойти Украину при транспортировке газа в Германию, рассматривается Киевом как угроза и финансам, и безопасности.

Между тем, разведка США говорит о высокой вероятности российского военного вторжения на территорию Украины.

Откровенное вторжение действительно составляло бы огромный геополитический риск для Кремля, поскольку санкции, введенные в 2014 году, продолжают действовать и приносят свой эффект. Но очевидно, Путин решил, что пора существенно «поднять температуру» на Донбассе.

Военное наращивание значительно расширяет возможности Кремля убедительно использовать оружие и быстро реагировать на изменения ситуации.

Предположение Москвы о том, что недавняя атака дрона на востоке Украины может «дестабилизировать ситуацию», вероятно, будет «привкусом будущего».

Решив, что мирные переговоры больше не служат своей главной цели - запугиванию Киева и препятствованию его отношениям с ЕС и НАТО, Москва, похоже, начала реализовать угрожающий «план Б».

Таким образом, военное наращивание России является фактической эскалацией конфликта, который должен был находиться в статическом состоянии с момента подписания Минских соглашений в 2015 году, но продолжал уносить жизни людей.

Запад должен четко продемонстрировать Москве, что дальнейшее повышение напряжения принесет значительные экономические затраты посредством дальнейших санкций и блокирования проекта «Северный поток-2».

От Боснии до Беларуси - губительное влияние Путина в бывших советских странах углубляется. Нужна крепкая солидарность Запада с Киевом, чтобы предотвратить расширение агрессии, резюмирует издание.

ZN.UA