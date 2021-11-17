Бабченко: Орки с ядерным и космическим оружием сбивают спутники и лезут из своего Мордора через границы ЕС. Как мир за две недели изменился

Русские сбили спутник. Свой. В космосе. Россия провела испытания противоспутникового оружия и запущенной с Земли ракетой сбила свой собственный спутник "Космос-1408", выведенный в 1982 году и предназначавшийся для радиоразведки.

Об этом пишет журналист Аркадий Бабченко в Facebook, информирует UAINFO.org.

В результате образовалось облако обломков, полторы тысячи самых крупных из них наблюдаемы, еще сотни тысяч мелких невидимы.

Орбита этого облака каждые девяносто минут идеально пересекается с орбитой МКС под острым углом. На видео инфографика американской компании LeoLabs - белая полоса это облако обломков, синяя точка - МКС.

Облако обломков находится на орбите от 440 до 520 километров. МКС находится на орбите 420 километров. То есть, попадание почти в яблочко.

Из-за этого американский и российский экипажи МКС дважды "вынужденно заперлись в кораблях "Союз" и "Crew Dragon", полностью готовые к эвакуации. Это цитата из сообщения NASA.

Также облако обломков угрожает китайской станции "Тяньгун".

Директор NASA Билл Нельсон в полном ахере: "Я возмущён этим безответственным и дестабилизирующим действием. При такой долгой и легендарной истории пилотируемых космических полётов немыслимо, чтобы Россия подвергала опасности не только иностранных партнёров на МКС, но и своих собственных космонавтов. Их действия безрассудны и опасны, они угрожают также китайской космической станции и тайконавтам на борту".

Министр Обороны Великобритании Бен Уоллес в полном ахере: "Имевшее разрушительные последствия испытание противоспутниковой ракеты Россией демонстрирует полное пренебрежение безопасностью и долгосрочной устойчивостью в космическом пространстве".

Госсекретарь США Энтони Блинкен в полном ахере: "Этот космический мусор теперь в течение десятилетий будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, которые жизненно важны для безопасности, экономики и научных интересов всех стран. Соединённые Штаты будут сотрудничать с союзниками и партнёрами, чтобы отреагировать на безответственный акт России".

Давайте еще раз. До меня тоже не сразу дошло. Уж на что я профессор оркологии и русофобии, но и то не сразу смог подобрать челюсть со стола.

Россия. Сбивает в космосе. Спутник. Обломки которого чуть не уничтожают МКС. Из-за чего экипаж станции лезет в спасательные шлюпки. А Белый дом, НАСА, Госдеп, Китай и Британия стоят полностью на ушах.

Пересильд. Юленька. А везучая ты баба. "Я еще подумал - смелая девка! Ну, или просто дура. Которая не в курсе, что, кажется, что-то идет не так". Это я месяц назад написал.

Эх, такое кино прос*али.

Один четыре ноль и восемь, спутники сбивать не бросим. Какая ирония названий.

Меня спрашивают - Аркадий, почему вы так упорно верите, что Путин начнет войну. Это же не рационально. Ему же это не выгодно.

Да потому! Потому, бля*ь! Потому, что они "Гравитацию" умудрились сделать документальным фильмом!

Жизнь опять опередила мечту.

Орконавты, блин.

Абсолютно отбитые. Наглухо, напрочь упоротые. На всю башку. На всю безмозглую черепную коробку.

Орки с ядерным и космическим оружием сбивают спутники и лезут из своего Мордора через границы ЕС.

Гамадрилы с космической гранатой.

Какая, к чертям, Дюна, какой Хоббит.

Как мир за две недели изменился.

Доброе утро.

Ваш Дед.

В рамках проекта "Журналистика без посредников".

Аркадий БАБЧЕНКО