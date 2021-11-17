The Guardian: Тиск Лукашенка на ЄС не спрацював

На кордоні Польщі з Білоруссю збираються мігранти. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко цинічно використовує відчай біженців у своєму протистоянні з Європейським Союзом, створюючи гуманітарну кризу на кордоні/

Про це пише The Guardian, інформує ZN.UA.

Ймовірно, кількість смертей серед мігрантів буде зростати. Опинившись у пастці між польськими і білоруськими солдатами, тисячі чоловіків, жінок і дітей ризикують замерзнути без укриття.

Мігранти з Сирії та північного Іраку голодні і налякані. Прибувши під супроводом військ Лукашенка до кордону з колючим дротом, вони навіть не можуть повернутися назад.

Тих, хто знайшов спосіб прорватися до Польщі, переслідують прикордонники та солдати у фактично мілітаризованій зоні. Їх повертають на білоруську сторону.

Гуманітарні працівники не можуть надавати допомогу, оскільки вони виключені з зон надзвичайної ситуації, створених на польській стороні кордону. Журналістам також заборонено робити там репортажі.

Немає сумнівів у тому, хто несе основну відповідальність за цю кризу. Лукашенко виконує погрозу, про яку заявив ще у травні, обіцяючи створити міграційну кризу на європейських кордонах.

Білорусь відмовилася від туристичних віз, полегшила ночівлі в готелях Мінська та переправила мігрантів до польського кордону.

Схоже, це була непродумана спроба тиснути на ЄС, щоб пом'якшити санкції, запроваджені після фальсифікації виборів 2020 року, які утримали Лукашенка при владі. Але тиск не спрацював.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель оголосив про черговий раунд санкцій, спрямованих проти тих, хто організовує кризу на кордоні.

Авіакомпанії та туристичні агенції, які займаються перевезенням мігрантів до Мінська, також будуть об'єктом санкцій. Це, без сумніву, ​​правильна відповідь на провокації Лукашенка.

Європа повинна «протистояти інструменталізації мігрантів у політичних цілях». Але це саме те, що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі.

Уряд Польщі перешкоджав спробам створити гуманну систему надання притулку в усьому ЄС, а також використав нинішню кризу, щоб ухвалити закон, який дозволяє відштовхувати мігрантів без розгляду заяв про надання притулку.

Подібна тактика фактично порушує права людини, але з Брюсселя не лунало заперечень. Варшава також взяла на себе зобов'язання побудувати стіну на кордоні.

Президент Європейської ради Шарль Мішель, відвідавши Варшаву минулого тижня, заявив, що фінансування ЄС може бути знову доступним на тлі такої кризи. Після запеклих суперечок між ЄС та Варшавою через верховенство права, Брюссель і Польща об'єдналися в необхідності стримувати потік мігрантів.

Велика Британія також надіслала невелику команду солдатів, щоб показати солідарність з настроями Європи.

Після міграційної кризи 2015 року Європа змінила своє ставлення до біженців. Однак нова криза на польському кордоні знову потребує швидких рішень.

Для того, щоб уникнути втрати життя вразливих людей, потрібна термінова гуманітарна допомога. Лукашенко точно не збирається допомагати біженцям. У цьому випадку відповідальність лягає на ЄС, резюмує видання.

ZN.UA