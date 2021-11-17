Наявність антитіл не є причиною відмови від вакцинації – МОЗ

У МОЗ заявили, що наявність антитіл у крові людини не є підставою для відмови від вакцинації.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ України, інформує UAINFO.org.

"Звертаємо увагу, що наявність антитіл до коронавірусу, що викликається COVID-19, вказує, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби. Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 і не є підставою для відмови від вакцинації. На сьогодні невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту та як довго вони зберігаються", - йдеться у повідомленні.

Важливо, що жоден із тестів не є обов'язковим перед проведенням вакцинації. У першу чергу, йдеться про тест на визначення антитіл.

Жодні дослідження не визначають, скільки саме людина повинна мати антитіл, щоб повторно не захворіти на COVID-19 та не бути госпіталізованою. Тест на наявність антитіл може лише показати їх наявність або відсутність, але він жодним чином не дасть відповідь на запитання, чи захворіє людина знову або як саме перенесе коронавірусну хворобу.

Раніше повідомлялося, що вакциновані від коронавірусу люди госпіталізуються в 5,2 рази рідше, ніж ті, хто не отримав щеплення.

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