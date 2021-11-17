Портников: У "Північного потоку-2" з'явилися нові проблеми

Те, що німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації газопроводу "Північний потік-2", багато хто сприймає як політичний хід - нагадування президентові Росії Володимиру Путіну, цьому фактичному господареві "Газпрому", що не можна ставитися до Німеччини та Заходу в цілому як до об'єкта для демонстративного шантажу

Адже Путін і не приховує, що відмова "Газпрому" від заповнення сховищ у Європі, що викликала справжню паніку на ринку - це результат зволікання із запуском другої гілки "Північного потоку". Скільки разів ми чули від Путіна та інших російських політиків та енергетичних начальників - ось буде запущено "Північний потік-2" - і газ одразу знизиться в цініпише Віталій Портников для Еspreso.tv.

Але насправді це зволікання із сертифікацією пов'язане із очевидним нахабством "Газпрому". Те, що німецький регулятор видає сертифікати компаніям, зареєстрованим у Німеччині, ні для кого не секрет. Але "Газпром" зареєстрував "Північний потік-2" не у Німеччині, а у Швейцарії, а саме - у кантоні Цуг, який здавна був діловим центром для російських компаній у Європі. У Німеччині вирішили зареєструвати дочірню компанію, простіше кажучи - декорацію. У Росії так завжди роблять. Навіть коли купувалися великі промислові гіганти, переможцями аукціонів нерідко виявлялися нікому не відомі компанії з адресами у сараях.

Але тільки Німеччина - не Росія. Німецький регулятор не може видати дозвіл із порушенням законодавства. І вимагає, щоб компанія, яка подала заявку на сертифікацію газопроводу, була справжньою компанією, а не фікцією. Те, що у Москві просто не бажають цього розуміти - це, звичайно, не німецька, а російська проблема.

І це вкотре змушує нагадати одну просту істину. Справа не тільки у тому, що Путін налаштований використовувати газ як енергетичну зброю проти України та інших країн. Справа у тому, що Захід довіряє свою енергетичну безпеку мафії, якій начхати на закони цивілізованого суспільства. Яка навіть через три десятиліття після краху комунізму вірить, що всіх можна зламати через коліно - і належним чином діє.

Віталій ПОРТНИКОВ