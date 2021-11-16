Прилипко: Будет ли война?

Будет ли война? К сожалению, об этом никогда не знают простые смертные и менеджеры стран. Война, как грозовое облако, может предвещать бурю громом и молниями, а может и пройти стороной.

О этом на своей странице в Facebook пишет журналист Александр Прилипко, информирует UAINFO.org.

В годы Карибского кризиса, с которым сравнивают нынешнее время, Джон Кеннеди тоже не знал, отважится ли Советский Союз "снова повторить" мировую бойню. Поэтому он не только выслушивал советников по этой проблеме, но и обложился книгами о военных способностях России. Особенно внимательно читал "Августовские пушки" Барбары Такман, где писательница исследовала причины европейского ужаса перед армией, овеянной поражениями и добивавшейся побед лишь ценой больших потерь своих солдат. Барбара писала о Первой мировой войне, и о России, на смену которой пришел СССР, скопировавший отношение к солдатам у царской армии, но установившей новое правило: нападать только на слабого.

После Второй мировой войны Советская армия справлялась лишь с подавлением восстаний, выступая на стороне местных реакционных сил. Так было в Германии, Польше, Венгрии, Чехословакии.

Полномасштабные боевые действия против вооруженных сил других стран ей не удавались. Войны на стороне Египта против Израиля, с афганскими моджахедами, в Анголе, Эритрее закончились поражением. Войны в Северной Корее и Вьетнаме завершились в результате прекращения боевых действий нападавшей стороны - США.

После 1991 года армия России действовала по одному сценарию в Чечне, первой и второй грузинской войнах, а Абхазии, Приднестровье, Крыму, на востоке Украины. Победы были достигнуты организацией сепаратистских боевых групп и подкупом региональных элит. Исключение составила только Таджикская война, где Россия выступила против талибана вместе с европейскими странами и, кстати, Украиной.

Вряд ли этот сценарий будет переписан для "похода на Европу через Украину". Скорее всего нас ожидают многочисленные провокации, разрабатываемые в Кремле без генштаба. Газ, беженцы, сепаратисты, электричество, море и воздух могут пополниться еще чем-то из гибридного арсенала. Тут же важен не столько предмет, сколько фантазия.

Злодейский ум способен превратить в оружие любую вещь от интернета до канализации. Особенно, если чувствует слабость противника.

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Александр ПРИЛИПКО