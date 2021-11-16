Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:00

Прилипко: Будет ли война?

19:00

Лють "антивакцинатора": боєць ММА з РФ всадив кістку в горло лікаря і добив його ножем

18:01

Клімкін: Німеччина домовилася з Путіним про газ через нашу голову

17:10

У російському місті задушили посіпаку "Мотороли" – соцмережі

15:57

Генерал США назвав місце, де Росія може почати нову агресію: під загрозою країни Балтії

15:00

Нардепа Дмитрука офіційно виключили зі складу фракції "Слуга народу"

13:59

Никакого кэша! В Офисе президента рассказали, как можно будет получить тысячу Зеленского и на что потратить

13:07

Альфреда Хичкока обвинили в сексуальных домогательствах

12:00

Європі доведеться робити вибір між газом РФ та підтримкою України: Джонсон заявив про ризики ескалації

11:00

Об опасностях "Вовиной тысячи", которая после уплаты налога превратится в 805 гривень

10:02

Знову антирекорд: кількість померлих від ускладнень коронавірусної хвороби стрімко збільшилась

09:00

Як в "Людях у чорному": вчені винайшли спосіб стирати пам'ять

08:03

Стратегія гопників: як Лукашенко та Путін атакують Європу

07:02

Зеленський "підірвав" соцмережі планами роздавати гроші за щеплення. ВІДЕО

01:05

В Вашингтоне заподозрили Россию в опасном испытании космического оружия

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        

Прилипко: Будет ли война?

  11   0 16.11.2021, 20:00 | Новости, Мир
Прилипко: Будет ли война?

Будет ли война? К сожалению, об этом никогда не знают простые смертные и менеджеры стран. Война, как грозовое облако, может предвещать бурю громом и молниями, а может и пройти стороной.

О этом на своей странице в Facebook пишет журналист Александр Прилипко, информирует UAINFO.org.

В годы Карибского кризиса, с которым сравнивают нынешнее время, Джон Кеннеди тоже не знал, отважится ли Советский Союз "снова повторить" мировую бойню. Поэтому он не только выслушивал советников по этой проблеме, но и обложился книгами о военных способностях России. Особенно внимательно читал "Августовские пушки" Барбары Такман, где писательница исследовала причины европейского ужаса перед армией, овеянной поражениями и добивавшейся побед лишь ценой больших потерь своих солдат. Барбара писала о Первой мировой войне, и о России, на смену которой пришел СССР, скопировавший отношение к солдатам у царской армии, но установившей новое правило: нападать только на слабого. 

После Второй мировой войны Советская армия справлялась лишь с подавлением восстаний, выступая на стороне местных реакционных сил. Так было в Германии, Польше, Венгрии, Чехословакии.

Полномасштабные боевые действия против вооруженных сил других стран ей не удавались. Войны на стороне Египта против Израиля, с афганскими моджахедами, в Анголе, Эритрее закончились поражением. Войны в Северной Корее и Вьетнаме завершились в результате прекращения боевых действий нападавшей стороны - США.

После 1991 года армия России действовала по одному сценарию в Чечне, первой и второй грузинской войнах, а Абхазии, Приднестровье, Крыму, на востоке Украины. Победы были достигнуты организацией сепаратистских боевых групп и подкупом региональных элит. Исключение составила только Таджикская война, где Россия выступила против талибана вместе с европейскими странами и, кстати, Украиной. 

Вряд ли этот сценарий будет переписан для "похода на Европу через Украину". Скорее всего нас ожидают многочисленные провокации, разрабатываемые в Кремле без генштаба. Газ, беженцы, сепаратисты, электричество, море и воздух могут пополниться еще чем-то из гибридного арсенала. Тут же важен не столько предмет, сколько фантазия.

Злодейский ум способен превратить в оружие любую вещь от интернета до канализации. Особенно, если чувствует слабость противника.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Александр ПРИЛИПКО

Лента статей

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (365)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]