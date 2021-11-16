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Лють "антивакцинатора": боєць ММА з РФ всадив кістку в горло лікаря і добив його ножем

  3   0 16.11.2021, 19:00 | Новости, Происшествия
Лють "антивакцинатора": боєць ММА з РФ всадив кістку в горло лікаря і добив його ножем

Спортсмен посперечався з лікарем через необхідність робити щеплення від коронавірусу / фото-Instagram Акмала Хожієва

На американському острові Гуам боєць ММА з РФ показав всю лють "антивакцинатора", за що тепер йому загрожує серйозний тюремний термін. Професіонал в області змішаних єдиноборств Акмал Хожієв всадив кістку в горло лікаря і добив його ножем після суперечки через щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє портал MMA Junkie, інформує УНІАН.

Свідок інциденту стверджує, що боєць ММА обідав з лікарем-радіологом з меморіальної лікарні Гуама. В ході трапези між чоловіками виникла сварка. Спортсмен, який є лютим "антивакцинатором", посперечався з лікарем через необхідність робити щеплення від коронавірусу. 

Суперечка переріс у бійку, під час якої російський боєць почав душити лікаря, той втратив свідомість. Тоді спортсмен схопив обгризену м'ясну кістку, що лежить на тарілці, і вдарив нею в горло опонента. Після цього Хожієв не заспокоївся. Він взяв ніж і добив лікаря кількома ударами. 

Поліція знайшла мертвого чоловіка в калюжі його крові. Поруч з трупом сидів боєць, який почав говорити про те, що це він убив лікаря. 

Ветеран MMA Джей-Джей Емброуз, який прославився виступами в Bellator, дізнавшись про інцидент розповів, що він вже давно бачив агресію "антивакцинатора". За словами Емброуза, Хожієв потребував допомоги, тому що він перестав контролювати свою лють і часто зривався на людей. 

27-річному бійцеві з РФ пред'явили звинувачення у вбивстві при обтяжуючих обставинах із застосуванням смертоносної зброї та при обтяжуючих обставинах другого ступеня із застосуванням смертоносної зброї. Суд встановив заставу в розмірі 1 мільйона доларів. Наступне засідання у справі про лють "антивакцинатора" відбудеться 19 листопада. 

УНІАН

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