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Генерал США назвав місце, де Росія може почати нову агресію: під загрозою країни Балтії

  5   0 16.11.2021, 15:57 | Новости, Мир
Генерал США назвав місце, де Росія може почати нову агресію: під загрозою країни Балтії

Агресія РФ може початися біля країн Балтії / фото REUTERS

Американський генерал Бен Ходжес припустив, що Росія може розпочати військову агресію в новому місці. За його словами, це може статися в Сувалькському коридорі, який фактично може з'єднати Білорусь з Калінінградською областю.

Про це Ходжес заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує УНІАН.

Сувальський коридор є сухопутним сполученням НАТО та ЄС з країнами Балтії. За словами Ходжеса, ймовірність агресії в цьому регіоні невелика, але все ж існує.

Коридор між Білоруссю та Калінінградом має стратегічне значення. Його блокування може спричинити проблему для НАТО та ЄС. Ходжес заявив, що загострення міграційної кризи, яку створили спільно Росія та Білорусь, може перерости у конфлікт у цьому регіоні.

"Росія може вирішити, що вона повинна втрутитися через "гуманітарну кризу" або щось ще, і в процесі "тимчасово" закрити Сувальський коридор з двома його автомобільними дорогами і однією залізничною. Це малоймовірно, але, на мій погляд, цілком можливо", - заявив Ходжес.

Американський генерал підкреслив, що для НАТО зараз головне бути напоготові та розпізнавати те, що відбувається в умовах гібридної війни. Крім того, Альянс повинен усвідомлювати існування загрози та підтримувати єдність всередині організації. 

Місто Сувалькі - центр коридору між Білоруссю та Калінінградом / карта google.com/maps

Нагадаємо, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб. 

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що Російська Федерація припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території в Україні, як зробила це у 2014 році, коли захопила Крим й окремі райони Донецької і Луганської областей.

15 листопада глави МЗС Франції та Німеччини у своїй заяви запевнили, що в разі початку масштабних воєнний дій Російської Федерації проти України, РФ стикнеться з важкими наслідками і буде змушена заплатити високу ціну.

УНІАН

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