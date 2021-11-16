У російському місті задушили посіпаку "Мотороли" – соцмережі

У російському місті Вологда задушили Олександра Зубкова - колишнього бойовика, посіпаку знищеного ватажка банди "Спарта" самопроголошеної "ДНР" Арсена Павлова ("Моторола").

Зубов убитий в під'їзді будинку своєї матері, повідомив у Facebook нібито співробітник британської Секретної розвідувальної служби MI6 Zuri Tristanovich, інформує УНІАН.

За його даними, екс-бойовик був п'яний та бешкетував.

"Зубков прийшов в будинок свій матері, де в під'їзді зчепився з її сусідом - начальником місцевої поліції. Втихомирювати п'яного бешкетника вибігли інші люди й спільними зусиллями задушили Зубкова", - йдеться в повідомленні.

"Співробітник розвідки" додав, що Зубов брав участь у бойових діях, був офіцером і отримав низку нагород - "Знак воїн-інтернаціоналіст", "За бойові заслуги", "Полковий знак Спарта", "Відзнаку Спарта I ступеня", а також "Відзнаку Спарта II ступеня".

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Нагадаємо, навесні 2014 року Російська Федерація почала розгойдувати ситуацію на частині Луганської та Донецької областей України.

Проросійські бойовики захопили частину Донбасу й створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". На схід української держави вдерлися війська РФ.

Влада України вирішила почати на Донбасі антитерористичну операцію, пізніше замість неї стартувала операція Об'єднаних сил.

Арсен Павлов був знищений ввечері 16 жовтня 2016 року - його підірвали в ліфті.

УНІАН