Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:00

Нардепа Дмитрука офіційно виключили зі складу фракції "Слуга народу"

13:59

Никакого кэша! В Офисе президента рассказали, как можно будет получить тысячу Зеленского и на что потратить

13:07

Альфреда Хичкока обвинили в сексуальных домогательствах

12:00

Європі доведеться робити вибір між газом РФ та підтримкою України: Джонсон заявив про ризики ескалації

11:00

Об опасностях "Вовиной тысячи", которая после уплаты налога превратится в 805 гривень

10:02

Знову антирекорд: кількість померлих від ускладнень коронавірусної хвороби стрімко збільшилась

09:00

Як в "Людях у чорному": вчені винайшли спосіб стирати пам'ять

08:03

Стратегія гопників: як Лукашенко та Путін атакують Європу

07:02

Зеленський "підірвав" соцмережі планами роздавати гроші за щеплення. ВІДЕО

01:05

В Вашингтоне заподозрили Россию в опасном испытании космического оружия

00:20

В Украине будут по-новому начислять налог на авто: кого заставят платить

20:00

Фильм "Красное уведомление" побил рекорд по просмотрам на Netflix

18:59

Кирилл Сазонов: Остановить Кремль, или Диагноз Путину

18:05

В Британии таксист запер террориста-смертника в авто и успел выскочить из салона до взрыва

17:03

Виктор Небоженко: Последнее испытание Меркель

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        

Нардепа Дмитрука офіційно виключили зі складу фракції "Слуга народу"

  2   0 16.11.2021, 15:00 | Новости, Политика
Нардепа Дмитрука офіційно виключили зі складу фракції "Слуга народу"

Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив про виключення народного депутата Артема Дмитрука зі складу фракції "Слуга народу".

Відповідне оголошення було зроблено під час засідання парламенту у вівторок, 16 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до частини третьої статті 60 регламенту Верховної Ради України повідомляю про рішення депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" виключити зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" народного депутата Дмитрука Артема Геннадійовича", - сказав Корнієнко.

Як відомо, народні депутати від "Слуги народу" на засіданні політсили у понеділок, 15 листопада, вирішили ініціювати процедуру виключення Артема Дмитрука зі складу фракції.

Крім того, члени фракції вирішили ініціювати виключення зі складу відповідних парламентських комітетів народних депутатів, які були обрані від «Слуги народу» й виключені з фракції: Артема Дмитрука - із Комітету з питань правоохоронної діяльності; Людмили Буймістер - із Комітету з питань економічного розвитку

Артем Дмитрук - народний депутат із фракції «Слуга народу», обраний на позачергових парламентських виборах 2019 року в окрузі №133 в Одеській області. Є членом Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності. Зокрема, голосував проти відкликання Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради і проти призначення на цю посаду Руслана Стефанчука.

"Вечірні Вісті"

Лента статей

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (363)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]