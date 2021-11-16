Нардепа Дмитрука офіційно виключили зі складу фракції "Слуга народу"

Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив про виключення народного депутата Артема Дмитрука зі складу фракції "Слуга народу".

Відповідне оголошення було зроблено під час засідання парламенту у вівторок, 16 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до частини третьої статті 60 регламенту Верховної Ради України повідомляю про рішення депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" виключити зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" народного депутата Дмитрука Артема Геннадійовича", - сказав Корнієнко.



Як відомо, народні депутати від "Слуги народу" на засіданні політсили у понеділок, 15 листопада, вирішили ініціювати процедуру виключення Артема Дмитрука зі складу фракції.

Крім того, члени фракції вирішили ініціювати виключення зі складу відповідних парламентських комітетів народних депутатів, які були обрані від «Слуги народу» й виключені з фракції: Артема Дмитрука - із Комітету з питань правоохоронної діяльності; Людмили Буймістер - із Комітету з питань економічного розвитку

Артем Дмитрук - народний депутат із фракції «Слуга народу», обраний на позачергових парламентських виборах 2019 року в окрузі №133 в Одеській області. Є членом Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності. Зокрема, голосував проти відкликання Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради і проти призначення на цю посаду Руслана Стефанчука.

"Вечірні Вісті"