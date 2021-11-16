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В Вашингтоне заподозрили Россию в опасном испытании космического оружия

  9   0 16.11.2021, 01:05 | Новости, Мир
В Вашингтоне заподозрили Россию в опасном испытании космического оружия

В заявлении Госдепа США утверждают, что образовавшиеся в ходе испытания обломки могли угрожать Международной космической станции.

В понедельник, 15 ноября, в Госдепе США высказали предположение, что Россия в минувшие выходные провела испытания противоспутникового оружия. В результате якобы образовалось большое количество "космического мусора", обломки могут представлять угрозу другим спутникам и даже астронавтам на Международной космической станции.

Об этом сообщает "Голос Америки", информирует UAINFO.org.

"Мы активно работаем над идентификацией обломков и продолжим принимать меры для того, чтобы все космические страны располагали информацией, необходимой для маневрирования спутников в случае столкновения", — цитирует издание заявление Космического командования США.

Эксперты утверждают, что противоспутниковое оружие, разрушающее свои цели, создает опасные условия, поскольку приводит к формированию облака фрагментов, способных столкнуться с другими объектами, что может вызвать цепную реакцию на околоземной орбите.

По словам главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, в результате испытания появилось более 1,5 тыс. находящихся под наблюдением обломков и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора. "Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС", — заявил он на брифинге.

Российские вооруженные силы и минобороны РФ пока не дают комментарии по этому поводу.

Напомним, ранее правительство КНР опровергло информацию о тайном испытании гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный боезаряд.

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