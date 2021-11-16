Зеленський "підірвав" соцмережі планами роздавати гроші за щеплення. ВІДЕО

З 19 грудня в Україні почнуть платити по тисячі гривень всім вакцинованим від коронавірусу. У понеділок це пообіцяв президент.

Вакцинованим від коронавірусу українцям платитимуть по тисячі гривень. Про це раніше в понеділок заявив президент Володимир Зеленський під час нового відеозвернення, пише портал "Уніан", інформує UAINFO.org.

За його словами, гроші можна буде отримати з 19 грудня спочатку через додаток "Дія", пізніше процедуру зроблять більш доступною.

"За ці кошти можна буде придбати абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або виставковий центр. Або купити квитки для подорожей всередині країни, на внутрішні авіа і залізничні перевезення", - розповів глава держави.

Така небачена щедрість з боку держави стала явною несподіванкою для українців, які по-різному сприйняли ідею президента. Судячи з реакції на неї в соцмережах, багато хто не впевнений, що в бюджеті вистачить коштів на реалізацію, хтось же вважає її чи не єдиним шансом змусити українців масово робити щеплення. Втім, традиційно не обійшлося без гумору.

Деякі думки українців про виплату грошей за вакцинацію, які вони висловили в соцмережах.