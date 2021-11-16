Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

00:20

В Украине будут по-новому начислять налог на авто: кого заставят платить

20:00

Фильм "Красное уведомление" побил рекорд по просмотрам на Netflix

18:59

Кирилл Сазонов: Остановить Кремль, или Диагноз Путину

18:05

В Британии таксист запер террориста-смертника в авто и успел выскочить из салона до взрыва

17:03

Виктор Небоженко: Последнее испытание Меркель

16:07

Запад предупредил Украину о "высокой вероятности" вторжения России этой зимой, – FT

15:00

Українець Макс Барських офіційно став російським співаком

14:00

Злой одессит: В России решили начать говорить правду о ситуации с коронавирусом в стране?

13:01

ДБР відкрило справу після аудиту держдач у Пущі-Водиці та Конча-Заспі

12:30

У нас великі проблеми. Стандартний ПЛР-тест не здатний виявити нові штами Covid-19 – експерт

12:05

Син Каддафі має намір стати президентом Лівії

10:54

Нардепів відсторонюють від посад у комітетах ВР та погрожують звільненням родичів через участь у "Розумній політиці", – Разумков

10:02

Журналіст HBO дорікнув Столтенбергу: Україні обіцяли членство в НАТО у 2008 році, а зараз вона захоплена Росією

09:00

Ситуація на Донбасі: окупанти здійснили дистанційне мінування біля Причепилівки мінами ПОМ-2

08:39

Корнієнко визначився з кандидатурою на посаду очільника партії "Слуга народу"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        

В Украине будут по-новому начислять налог на авто: кого заставят платить

  5   0 16.11.2021, 00:20 | Новости, Авто
В Украине будут по-новому начислять налог на авто: кого заставят платить

Скоро Верховная Рада примет новый законопроект, что он изменит для украинских водителей…

В 2022 году украинцы станут платить налог на свои автомобили, в результате принятия так называемого «ресурсного законопроекта», который вскоре будет принят во втором чтении.

Об этом в понедельник сообщает издание «Сегодня», информирует UAINFO.org.

Речь идет о проекте закона №5600, который увеличивает список автомобилей, за которые владелец должен платить налог:

— возраст машины должен быть не больше 5 лет;

— машина должна стоить более 200 минималок (с 2022 года это 1,3 млн. грн).

Раньше стоимость машины должна была стоить более 375 минималок.

Сколько придется заплатить?

Налог на автомобиль составляет 25 тысяч гривен. Его нужно платить каждый год, один раз.

Изменения закона приведут к тому, что облагаться налогом будут не только элитные авто, но и новые машины среднего класса.

Штрафы для «евробляхеров»

10 ноября закончился льготный период растаможки авто на европейских номерах.

Отныне такой автомобиль может остановить патрульный и выписать штраф в размере 8,5 тыс. грн.

Но и это еще не все, потом данные могут передать в Таможенную службу и наложить штраф в размере 150 тыс. грн, а нерастаможенное авто придется вывезти за территорию страны.

Вскоре украинцы смогут отслеживать камеры на дорогах.

А также сообщали, что за фиксацию чужих нарушений ПДД украинцам будут платить процент по штрафу.

Лента статей

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (352)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]