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Син Каддафі має намір стати президентом Лівії

  6   0 15.11.2021, 12:05 | Новости, Мир
Син Каддафі має намір стати президентом Лівії

Саїф аль-Іслам вважався одним із найбільш відданих соратників Муаммара Каддафі / фото REUTERS

Син поваленого лівійського лідера Муаммара Каддафі 49-річний Саїф аль-Іслам балотується на пост президента.

Як повідомляє Euronews, відповідні документи він подав сьогодні до регіональної виборчої комісії в лівійському місті Сабха, інформує УНІАН.

Для перевірки і схвалення документів зазвичай відводиться кілька днів.

Випускник європейських університетів Саїф аль-Іслам вважався одним із найбільш відданих соратників Муаммара Каддафі і займався зовнішніми зв'язками Лівії з західними країнами. У 2011 році його схопили повстанці і помістили у лівійську в'язницю, де він перебував до липня 2017 року.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Саїфа аль-Іслама за звинуваченням у злочинах проти людяності, скоєних в Лівії, і закликає затримати його, попри проголошену амністію.

Загальні вибори мають відбутися 24 грудня. Раніше на міжнародній конференції з Лівії в Парижі західні країни закликали Лівію внести протягом кількох днів поправки до законів про вибори з тим, щоб забезпечити їхню легітимність. Досі незрозуміло, чи відбудеться голосування в заплановані терміни.

Нагадаємо, Муаммар Каддафі керував Лівією понад 40 років і був убитий повстанцями в жовтні 2011 року.

УНІАН

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