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У нас великі проблеми. Стандартний ПЛР-тест не здатний виявити нові штами Covid-19 – експерт

  9   0 15.11.2021, 12:30 | Новости, Общество
У нас великі проблеми. Стандартний ПЛР-тест не здатний виявити нові штами Covid-19 – експерт

Деякі нові штами Covid-19 не виявляються стандартними тестами ПЛР, орієнтованими на один конкретний ген.

Британський експерт із тестування доктор Куінтон Фівелман виявив це, коли вивчав результати ПЛР-тестів, націлених на два гени відразу, інформує НВ.

Аналіз крові ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) вважається «золотим стандартом» у виявленні інфекцій Covid-19. Однак один із провідних британських експертів із тестування на Covid-19, доктор Куінтон Фівелман, стверджує, що деякі штами вірусу зараз еволюціонували так, що їх неможливо виявити багатьма стандартними тестами ПЛР

Доктор Фівелман, головний науковий співробітник Лондонської медичної лабораторії, каже: «Вчені зазначили, що деякі варіанти вірусу Covid-19 не виявляються за допомогою традиційного тесту ПЛР, який вважається кращим, ніж швидший і менш чутливий тест на антигени. Зміни в геномах SARS-CoV-2, зокрема деякі з тих, що виявлені у варіантах, що циркулюють нині, означають, що ключові гени вірусу змінилися настільки значно, що можуть заплутати тести ПЛР і дати неправдивий результат».

Вчені з Франції та Фінляндії вперше зазначили, що деякі мутації Covid-19 вислизали від виявлення на початку цього року, а тепер у Великій Британії були знайдені нові штами, які не були виявлені за допомогою традиційних тестів.

Стандартні тести ПЛР, орієнтовані лише на один конкретний ген, можуть не виявити ці варіанти, якщо ген навіть трохи змінився. ПЛР-тест Лондонської медичної лабораторії націлений на два гени Covid-19: нуклеокапсид (N2) і конверт (E). Тільки минулого місяця у нас були три зразки пацієнтів, які дали негативний результат на ген N, але позитивний на ген E. Якби тест був зосереджений лише на гені N, випадки не було б виявлено", - наголосив медик.

Лондонська медична лабораторія закликає всі випробувальні центри негайно прийняти тести, націлені як мінімум на два гени, щоб Великобританія могла продовжувати ефективно лікувати пацієнтів та зберігати точну картину кількості випадків захворювання.

НВ

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