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Злой одессит: В России решили начать говорить правду о ситуации с коронавирусом в стране?

  8   0 15.11.2021, 14:00 | Новости, Мир
Злой одессит: В России решили начать говорить правду о ситуации с коронавирусом в стране?

По-другому я объяснить не могу, как российские официальные структуры и лица второй раз невзначай раскрывает реальную ситуацию в РФ с COVID-19.

Так, намедни Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса за сентябрь, согласно которой ежесуточно в России от COVID-19 должно было умирать 1 320 человек, в то время как официально умирало от 750 до 850, пишет блогер Александр Коваленко, информирует UAINFO.org.

А теперь Татьяна Голикова заявила, что 91,2% избыточной смертности в России по причине COVID-19. На сегодняшний день в России избыточная смертность составляет 781 977 человек. Но если верить Татьяне Голиковой, то выходит, что от коронавируса в России уже умерло 713 163 человека, что почти в 3 раза больше официальной статистики!

Надо сказать, что не официальные источники так и заявляли - реальная смертность в России превышает в 3 раза официальные данные.

Неужели для российских властей наступил момент истины?

Александр КОВАЛЕНКО (Злой одессит)

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