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Українець Макс Барських офіційно став російським співаком

  13   0 15.11.2021, 15:00 | Новости, Культура
Українець Макс Барських офіційно став російським співаком

Український співак Макс Барських став переможцем MTV Europe Music Awards 2021 у номінації Найкращий російський виконавець. Він поділився новиною в Instagram і подякував шанувальникам за підтримку, пише Корреспондент.

"Дякую всім, хто голосував за мене! Це наша з вами перемога!" - написав артист.

За приз у номінації також боролися Муся Тотібадзе, казахстанський діджей Imanbek, співачка Марі Краймбрері та репер Slava Marlow (Артем Готліб).

Щорічну премію було засновано музичним телеканалом MTV Europe у 1994 році. Лауреати визначаються за результатами інтернет-голосування. Цього року церемонія нагородження відбулася у Будапешті.

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