ДБР відкрило справу після аудиту держдач у Пущі-Водиці та Конча-Заспі

На підставі аудиту Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" та Будинку відпочинку "Конча-Заспа", якими керує Державне управління справами, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування.

Про це стало відомо з відповіді Державної аудиторської служби на запит проєкту "Марлін", інформує ZN.UA.

Кримінальне провадження відкрили на підставі статті 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою із тяжкими наслідками».

Справу відкрили на підставі результатів аудиту Державної аудиторської служби щодо використання державного майна та земель баз відпочинку, який був проведений влітку 2021 року.

Під час засідання РНБО 14 травня підняла питання заповідних територій та державних дач та резиденцій в Конча-Заспі та Пуща-Водиця. За словами президента Володимира Зеленського, після приходу до влади Петра Порошенка ними "за дуже символічну плату почала користуватися низка незрозумілих осіб". Йдеться про 400 га заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.

Раніше повідомлялось, що за перше півріччя 2021 року підприємства Державного управління справами отримали збитки на 10,9 млн грн. Загалом Державні дачі стабільно стали збитковими з 2017 року.

ZN.UA