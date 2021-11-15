Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:01

ДБР відкрило справу після аудиту держдач у Пущі-Водиці та Конча-Заспі

12:30

У нас великі проблеми. Стандартний ПЛР-тест не здатний виявити нові штами Covid-19 – експерт

12:05

Син Каддафі має намір стати президентом Лівії

10:54

Нардепів відсторонюють від посад у комітетах ВР та погрожують звільненням родичів через участь у "Розумній політиці", – Разумков

10:02

Журналіст HBO дорікнув Столтенбергу: Україні обіцяли членство в НАТО у 2008 році, а зараз вона захоплена Росією

09:00

Ситуація на Донбасі: окупанти здійснили дистанційне мінування біля Причепилівки мінами ПОМ-2

08:39

Корнієнко визначився з кандидатурою на посаду очільника партії "Слуга народу"

08:09

Эликсир молодости: как стимулировать выработку коллагена

07:10

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" может покинуть клуб зимой

06:11

Названы причины появления аллергии на холод

05:12

Представлен прототип новой Acura Integra

04:13

Режиссер «Игры в кальмара» озвучил альтернативную концовку сериала

03:05

В результате беспорядков в тюрьме Эквадора погибли почти 70 человек

02:06

Брюстер: Джошуа не раскрыл свой потенциал в бою против Усика

01:07

Названы продукты, способные вызвать инсульт и тромбоз

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

ДБР відкрило справу після аудиту держдач у Пущі-Водиці та Конча-Заспі

  3   0 15.11.2021, 13:01 | Новости, Политика
ДБР відкрило справу після аудиту держдач у Пущі-Водиці та Конча-Заспі

На підставі аудиту Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" та Будинку відпочинку "Конча-Заспа", якими керує Державне управління справами, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування.

Про це стало відомо з відповіді Державної аудиторської служби на запит проєкту "Марлін", інформує ZN.UA.

Кримінальне провадження відкрили на підставі статті 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою із тяжкими наслідками».

Справу відкрили на підставі результатів аудиту Державної аудиторської служби щодо використання державного майна та земель баз відпочинку, який був проведений влітку 2021 року.

Під час засідання РНБО 14 травня підняла питання заповідних територій та державних дач та резиденцій в Конча-Заспі та Пуща-Водиця. За словами президента Володимира Зеленського, після приходу до влади Петра Порошенка ними "за дуже символічну плату почала користуватися низка незрозумілих осіб". Йдеться про 400 га заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.

Раніше повідомлялось, що за перше півріччя 2021 року підприємства Державного управління справами отримали збитки на 10,9 млн грн. Загалом Державні дачі стабільно стали збитковими з 2017 року.

ZN.UA

Лента статей

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (343)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]