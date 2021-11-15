В результате беспорядков в тюрьме Эквадора погибли почти 70 человек

В Эквадоре в тюрьме города Гуаякиль произошло смятение между бандами, в котором погибли не менее 68 человек. В сентябре в подобных столкновениях погибли более ста заключенных.

Об этом сообщает BBC.

Столкновения произошли между бандами, борющимися за контроль над тюрьмой. Были ранены также 25 человек.

Пришедшие на помощь подразделения полиции обнаружили в камерах огнестрельное оружие, взрывчатку и лезвия. На подкрепление прибыли также военные, охраняя территорию тюрьмы на бронетранспортерах.

Власти заявили, что насилие началось как территориальный спор между преступными группами после досрочного увольнения лидера банды.

«Поскольку в этой части тюрьмы не было предводителя, другие банды пытались проникнуть, чтобы устроить массовую резню», - заявил губернатор провинции Гуаяс Пабло Аросемена.

По его словам, в колонии, где происходили кровопролитные беспорядки, находятся около 700 заключенных. В начале ноября в ней произошло еще одно столкновение, во время которого были застрелены трое заключенных.