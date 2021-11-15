Брюстер: Джошуа не раскрыл свой потенциал в бою против Усика

Именитый британец остался недоволен выступлением "Эй Джея".

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леймон Брюстер прокомментировал выступление Энтони Джошуа в поединке против Александра Усика.

Напомним, украинец одержал победу над "Эй Джеем" единогласным решением судей со счетом 117-112, 116-112, 115-113.

"Джошуа не раскрыл свой потенциал в этом бою. Он пытался ответить навыками на навыки. Но ты не можешь соперничать с таким парнем, как Усик, в плане мастерства. Необходимо использовать рост, вес и мощь, чтобы побить его. Тебе нужно применить весь арсенал.

Экс-боксер сравнил титульну схватку между боксерами с шахматной партией."Все просто: нельзя играть в шахматы, потому что ты хорошо обращаешься со слонами и конями. Ты должен добавить в уравнение ферзя. К тому же, нужно быть готовым принести в жертву свои пешки", - сказал Брюстер в интервью QualityShot.

Реванш между боксерами запланирован на начало 2022 года.

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