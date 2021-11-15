Режиссер «Игры в кальмара» озвучил альтернативную концовку сериала

По словам режиссера проекта, он хотел сделать такую концовку сериала, которая бы позволила замахнуться на его продолжение и ответить на главные вопросы.

Южнокорейская драма о выживании «Игра в кальмара», ставшая мировым феноменом и одним из самых успешных проектов в истории стриминговой платформы Netflix, могла иметь совершенно иную концовку, передает Фокус.

Об этом рассказал создатель и режиссер сериала Хван Дон-хек в интервью Entertainment Weekly.

Первый сезон проекта заканчивается тем, что победитель игры и единственный выживший ее участник Сон Ги-хун, он же Игрок 456 (Ли Чон Чжэ), решил не садиться в самолет, чтобы увидеть свою дочь. Вместо этого он разворачивается и идет обратно, чтобы отомстить садистской игре, которая чуть не стоила ему жизни вместе с другими 455 погибшими участниками.

По словам Хван Дон-хека, существовал альтернативный сценарий.

«На самом деле мы метались между двумя разными сценариями финала. Был другой альтернативный финал, где Ги-хун садился в самолет и улетал. И, конечно же, был тот, где он поворачивался и шел к камере. Мы постоянно спрашивали себя, действительно ли это правильно чтобы Ги-хун принял решение улететь и навестить свою семью ради своего собственного счастья? Это правильный способ для нас действительно предложить вопрос или послание, которое мы хотели передать в сериале?», - отметил режиссер.

В результате Хван решил закончить сезон интригой, чтобы, в случае успеха проекта, иметь что предложить зрителям для второго сезона.

«Мы пришли к выводу, что вопрос, который мы хотели предложить, невозможно решить, если он улетит. На вопрос, на который мы хотим ответить - почему мир стал таким, какой он есть сейчас? -можно будет ответить, или он может быть предложен только в том случае, если Ги-хун повернулся и подошел к камере. Так вот как мы пришли к этому окончанию в финале», - пояснил Хван Дон-хек.

Ранее появилась информация о том, что второй сезон «Игры в кальмара» «вполне вероятен». И хотя в Netflix пока никаких официальных заявлений по этому поводу не звучало, режиссер проекта дал понять, что продолжение сериала «превзойдет ожидания фанатов».

«Как вы понимаете, я получаю так много комментариев и вопросов по поводу второго сезона. У меня в голове есть основная сюжетная линия. В настоящее время я обдумываю детали, но ничего не было конкретизировано с точки зрения того, что у нас нет фиксированного второго сезона с Netflix или того, как это будет происходить, поэтому я просто скажу, что у меня есть основная сюжетная линия в моей голове», - сказал «отец» проекта журналистам, подчеркнув, что он учтет все, чего ждут поклонники сериала и не совершит даже малейших ошибок.

«В следующем сезоне, если бы он был, я бы постарался доставить больше радости фанатам и, возможно, положить туда больше пасхалок», - резюмировал режиссер.