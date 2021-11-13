В мечети Афганистана прогремел взрыв: есть погибшие и раненые

Вследствие взрыва в мечети Афганистана как минимум двое людей погибли и 17 получили ранения
Об этом сообщает TOLO news.
Местные власти подтвердили, что в пятницу в районе Спингхар провинции Нангархар произошел взрыв внутри мечети.
Взрыв прогремел, когда десятки людей собрались для совершения пятничной молитвы.
Местные власти заявили, что два человека были убиты и 17 получили ранения в результате взрыва, и все они были прихожанами.
Однако очевидцы говорят, что жертв больше, отмечает агентство.
Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.