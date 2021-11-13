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Резников: строительство военно-морской базы в Бердянске нужно ускорить

  4   0 13.11.2021, 18:35 | Новости, Общество
Резников: строительство военно-морской базы в Бердянске нужно ускорить

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что нужно ускорить строительство военно-морской базы в Бердянске. И противостоять намерению России оккупировать Азовское море.

Об этом сообщает сайт Минобороны Украины.

Сообщается, что сегодня он ознакомился со строительством военно-морской базы "Восток", гидротехнических сооружений у причальной стенки и будущей казармы для морских пехотинцев. Он также заявил, что после оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса и Луганской области Россия пытается де-факто оккупировать и Азовское море.

"Мы постоянно обращаем на это внимание, ведь это опасный прецедент для всего мира. Усиление наших возможностей в этом направлении и развитие Военно-морских сил в целом является одним из приоритетов... По окончании поездки мы проведем подробный анализ текущей ситуации. Будут даны соответствующие поручения, чтобы ускорить строительство базы ВМС в Бердянске", - добавил Резников.

Также сообщается, что на баланс Минобороны передадут участок площадью 3 гектара, где будет размещено командование базы и два дивизиона кораблей.

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