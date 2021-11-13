Уилшир близок к завершению карьеры

Джек Уилшир не может найти себе команду.

Бывший футболист сборной Англии и "Арсенала" Джек Уилшир в ближайшее может завершить карьеру футболиста.

По словам 29-летнего англичанина, он сейчас занимается тренерством, но все равно хочет вернуться на поле в качестве игрока.

"Я должен подумать о завершении карьеря. Поэтому я сейчас и занимаюсь тренерством. Отчасти меня заставили это делать, но я благодарен за такую возможность. Несмотря на все это, я на 100 процентов уверен, что все еще могу играть в футбол.

Меня не волнует, что говорят или пишут в соцсетях другие люди. Я - честный человек. Если бы я считал, что не могу играть, то завязал. Сейчас я хочу играть и думаю, что могу попробовать свои силы за пределами Англии", - приводит слова Уилшира BBC.

Напомним, последим клубом Уилшира был "Борнмут", за который он выступал с января по июль 2021 года. С лета 2021 года Уилшир является свободным агентом.

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