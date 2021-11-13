Путин: Миграционный кризис создали страны Запада

Причины, создавшие миграционный кризис на границе Беларуси и Польши, были созданы самими странами Запада, уверен Путин.

Президент России Владимир Путин считает, что миграционный кризис создали страны Запада, сообщается в субботу в Telegram-канале Вестей.

"Не нужно забывать, откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что, это Беларусь является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер", - сказал Путин.

В связи с кризисом миграции в Беларуси он выразил надежду, что Александр Лукашенко поговорит с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель.

"Я так понял, Александр Григорьевич Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет. Это наиболее важно, потому что мигранты-то стремятся прежде всего в Германию", - сказал Путин.

Также он заявил, что прежде всего ему жалко детей мигрантов, находящихся на границе Беларуси и Польши.

Президент России также заверил, что ни одна авиакомпания РФ не возит мигрантов в Беларусь.

Путин призвал решить миграционный кризис в интересах Беларуси и ЕС.

Кроме того, Путин заверил, что РФ не имеет отношения к миграционному кризису на границе Беларуси и ЕС.

"Хочу, чтобы все знали: мы-то здесь совершенно ни при чем. На нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить", - сказал он.

Как известно, 8 ноября резко обострилась ситуация на польско-белорусской границе. Тогда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч человек, желающих перебраться в ЕС. По сообщениям СМИ, в ночь на 10 ноября две группы из нескольких десятков мигрантов смогли силой прорвать границу и проникнуть на польскую территорию в разных местах. Всех их удалось вернуть на белорусскую сторону.

Польша, Литва и Латвия сообщили о резком увеличении числа мигрантов из Ирака и Афганистана, которые пытаются пересечь белорусско-польскую границу. По мнению Варшавы и Брюсселя, это своего рода гибридная война, устроенная Минском из-за введенных против Беларуси санкций.

korrespondent.net