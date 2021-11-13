Мужчина в Днепре вколол себе препарат для животных и едва не умер

После инъекции у мужчины началась наркотическая передозировка, судороги и пошла пена изо рта.

В городе Днепр неизвестный мужчина вколол себе препарат от вшей, который предназначен для животных, и едва не умер. Об этом сообщили в Telegram-канале "Днепр Сейчас".

Отмечается, что инцидент произошел в туалете поликлиники №4 на улице Ломаной.

После инъекции у мужчины "началась наркотическая передозировка, судороги и пошла пена изо рта".

После инъекции мужчина потерял сознание, ему сразу оказали помощь медики. Также на место происшествия вызвали сотрудников полиции.

В туалете на полу правоохранители нашли шприц и ампулу от препарата.

Пострадавшего госпитализировали в отделение токсикологии. Сейчас полицейские пытаются установить его личность. Детали инцидента устанавливаются.