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Россия постоянно держит мощную наступательную группировку вокруг Украины, - ОП

  10   0 13.11.2021, 12:05 | Новости, Политика
Россия постоянно держит мощную наступательную группировку вокруг Украины, - ОП

Вооруженные силы Российской Федерации постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины. После осенних учений вся боевая техника осталась вблизи границ.

Об этом сообщается на Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины, которое цитирует интервью замглавы Офиса президента Романа Машовца для Military Times.

По его словам, во второй половине 2021 года российские войска провели комплекс командно-штабных учений возле границы Украины. После их завершения в места постоянной дислокации вернулся только личный состав. Боевая и другая военная техника, такие как танки, боевые машины и ракетные системы "Искандер", остались возле границы Украины.

Машовец подчеркнул, что Россия не просто демонстрирует военную агрессию, а ведет полномасштабную гибридную войну против Украины и всего западного общества.

"Россия своими действиями и вооруженной агрессией ежедневно подрывает основы демократического мира, а Украина сейчас не только имеет военный конфликт с Российской Федерацией на своих территориях, а фактически выступает как большая стена для защиты всего мира", - заявил он.

Он также прокомментировал применение беспилотника "Байрактар" на Донбассе, заявив, что он показал эффективность не только для разведки.

"Бойцы оккупационных войск пытаются избежать службы на передовой. Я считаю, что это лучше всего свидетельствует о нашей готовности защищать земли Украины, ведь правда на нашей стороне. Мы не стремимся захватить чужие территории, мы справедливо защищаем свои границы и готовы это делать в будущем", - добавил Машовец.

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