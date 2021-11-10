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Меган Маркл зізналася, що досі користується купонами на знижки при покупках онлайн

  5   0 10.11.2021, 18:00 | Новости, Мир
Меган Маркл зізналася, що досі користується купонами на знижки при покупках онлайн

Меган Маркл, яку критикують за втручання в американську політику, взяла особисту участь в онлайн-саміті BookDeal, організованому виданням The New York Times.

Герцогиня Сассекська дала інтерв'ю, в якому виклала свої погляди на те, як жінки можуть досягти економічної та професійної рівності, інформують Факти.

Серед іншого, під час бесіди з ведучим Ендрю Россом Соркіном колишня актриса розповіла, що почала заробляти самостійно ще у дитинстві. У віці восьми-дев'яти років вона шила гумки для волосся на продаж із клаптів тканини. У юності вона також підробляла офіціанткою.

«Я пам'ятаю почуття усвідомлення того, що я щось зробила, вклала у себе, зробила цю роботу та отримала за неї компенсацію. З цього виникло почуття гордості... Пару сотень доларів дають вам почуття не лише мети, а й почуття власної гідності та задоволення», - сказала вона.

Маркл вважає дуже важливим навчати молодь правильно поводитися з грошима. За її словами, її привчили до цього батьки, які мали «сильну трудову етику».

«Це вкоренилося в мені ще змалку. Уявіть собі, яким був би світ, якби насаджувалися й інші елементи фінансової грамотності - особливо серед молодих жінок», - сказала Меган.

Дружина принца Гаррі зізналася, що досі завжди користується купонами на знижки та промокодами при покупках онлайн. Меган, відома своєю любов'ю до дорогого дизайнерського вбрання, каже, що звикла до економії.

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