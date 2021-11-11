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В Україні підвищать пенсії: коли та на яку надбавку чекати

  62   0 11.11.2021, 14:07 | Новости, Общество
В Україні підвищать пенсії: коли та на яку надбавку чекати

Українці отримають підвищення пенсій у 2022 році. Максимальна сума підвищення складе 1590 гривень.

Про це повідомляється в проекті державного бюджету на 2022 рік, інформує УНІАН.

Мінімальна пенсія становить прожитковий мінімум для непрацездатних та її збільшать лише на 159 гривень. Максимальний розмір пенсії становить десять прожиткових мінімумів й збільшиться з 19340 до 20930 гривень.

Як підвищуватимуть пенсії:

  • у грудні - 1934 гривні;
  • у липні 2022 року - 2027 гривень;
  • у грудні 2022 року - 2093 гривні.

Водночас дефіцит Пенсійного фонду на наступний рік закладений на рекордному рівні - 200,6 мільярда гривень.

Скільки українців і яку пенсію отримують:

  • менше ніж 2000 гривень - 15,6% пенсіонерів, а це 1,7 мільйона осіб;
  • від 2001 до 3000 гривень - 38,3% пенсіонерів, а це 4,19 мільйона осіб;
  • від 3001 до 4000 гривень - 19,4% пенсіонерів, а це 2,13 мільйона осіб;
  • від 4001 до 5000 гривень - 9,3% пенсіонерів, а це 1 мільйон осіб;
  • від 5001 до 10 тисяч гривень - 13,5% пенсіонерів, а це 1,47 мільйона осіб;
  • понад 10 тисяч гривень - 3,9% пенсіонерів, а це 433,5 тисячі осіб.

УНІАН

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