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ЄСПЛ закликав Саакашвілі припинити голодування, а владу – забезпечити лікування

  9   0 11.11.2021, 12:01 | Новости, Мир
ЄСПЛ закликав Саакашвілі припинити голодування, а владу – забезпечити лікування

Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня \ фото УНІАН

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв рішення про тимчасові заходи у справі колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який перебуває у в'язниці і продовжує оголошене більше місяця тому голодування.

ЄСПЛ закликає Саакашвілі перервати голодування, а владу Грузії - забезпечити йому безпеку у в'язниці і належний медичний догляд в період реабілітації після голодування, інформує УНІАН.

Постанова ЄСПЛ була прийнята у відповідь на запит адвокатів Саакашвілі. Їм поки не відомо, яке рішення прийме сам Саакашвілі і чи погодиться політик припинити голодування. Вони мають намір зустрітися з ним сьогодні в тюремній лікарні в Глдані (один з районів в Тбілісі), де зараз знаходиться колишній президент країни, повідомляє Бі-бі-сі.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали 1 жовтня після того, як він повідомив, що повернувся до Грузії і опублікував відеозвернення в соцмережі. Після арешту йому пред'явили звинувачення в незаконному перетині грузинського кордону.

Крім цього, Саакашвілі, у якого є українське і немає грузинського громадянства, звинувачують ще по чотирьох кримінальних справах в Грузії. По двох з цих справ були винесені судові вироки заочно. Саакашвілі був засуджений до шести років в'язниці.

Сам екс-президент і його прихильники вважають і звинувачення, і винесені вироки політично мотивованими.

Після арешту Саакашвілі відправили до в'язниці у місті Руставі, а 8 листопада перевезли в тюремну лікарню в Тбілісі. Проти цього виступали його прихильники і адвокати, вважаючи, що переведення в тюремну лікарню загрожує його здоров'ю і безпеці.

"Вечірні Вісті"

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