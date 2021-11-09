"Росія бреше та затягує процес": Родичі загиблих в катастрофі МН17 виступили на суді

В Нідерландах під час слухання щодо збиття малазійського "Боїнга" над Донбасом виступили рідні загиблих, які вимагали визначити роль Кремля в трагедії.

Про це повідомляє "Україна 24".

Зазначається, що вони представляли не лише свої родини, а й сім'ї жертв із Малайзії, які через пандемію не змогли прилетіти до Амстердама. Мати одного із загиблих розповіла, що хтось щоденно надсилав їй фото та відео з місця катастрофи й намагався довести її до самогубства.

Рідні повідомили, що радіють, що суд дозволив їм розповісти їхні історії.

"Дуже важливо, що ви дізналися, який вплив на наші сім'ї мала трагедія за ці 7,5 років. Ми так і не отримали тіл наших рідних, не змогли з ними попрощатися", - сказала мати загиблого Сілена Фредрікс.

Обвинувачені й сьогодні до суду не з'явилися. Їх четверо - росіяни Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та українець Леонід Харченко. Останній, зокрема, переховується на окупованому Донбасі. Російська влада відмовила в допиті підсудних - їх судять заочно.

"Росія бреше... зовсім не співпрацює. Вони затягують процес і ми це бачили під час попередніх слухань. Те, що вони роблять, огидно", - зазначив родич загиблих, голова фонду "Авіакатастрофа" Піт Плуг.

Слухання продовжаться 8 грудня.

Нагадаємо, що 17 липня 2014 року в небі над тимчасово окупованим Торезом був збитий пасажирський літак Boeing 777, що здійснював рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура. Під час польоту на борту перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

"Вечірні Вісті"