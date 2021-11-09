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Ляшко пояснив, як працюватиме COVID-амністія

  3   0 09.11.2021, 10:33 | Новости, Общество
Ляшко пояснив, як працюватиме COVID-амністія

Міністерство охорони здоров'я України розробило механізм так званої "ковідної амністії" для тих, хто купив підроблений сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

Про це у понеділок, 8 листопада, сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова на ICTV", інформує UAINFO.org.  

За словами міністра, щоб отримати щеплення від коронавірусу, власнику підробленого COVID-сертифікату доведеться розповісти своєму сімейному лікарю, де він придбав фальшивий документ.

"Ми говоримо саме про тих, хто купив і використовує підроблений сертифікат. Щоб вони прийшли до свого сімейного лікаря, повідомили про підроблений сертифікат, повідомили, де його взяли. Їм зроблять щеплення, а сімейний лікар повідомить Нацполіцію про контакти того, хто виписав підроблений документ, щоб далі справу розглядали у суді", - пояснив процедуру Ляшко.

Глава МОЗ зазначив, що зараз варіанти застосування "ковідної амністії" у процесі розробки, але запропонований МВС та Мін'юсту варіант не передбачає анонімності.

Нагадаємо, МОЗ України опрацьовує можливість запровадження так званої "ковідної амністії", яка передбачає, що громадянам дадуть можливість пройти COVID-вакцинацію, навіть якщо вони раніше купили підроблений сертифікат.

UAINFO

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