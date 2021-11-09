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МОЗ розширило перелік професій з обов'язковим COVID-щепленням

  10   0 09.11.2021, 11:28 | Новости, Общество
МОЗ розширило перелік професій з обов'язковим COVID-щепленням

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим. Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, інформує UAINFO.org.

Згідно з наказом, до освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, які підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, додаються співробітники:

  • підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  • установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;
  • підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року№ 83.

Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року.

Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Ті з них, хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень, які визначаються відповідно до інструкцій до застосування вакцин, рішень Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ від 16.09.2011 року № 595, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації. 

У МОЗ нагадали, що згідно зі статтею 12  Закону України  «Про захист населення від інфекційних хвороб» та статтею 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. 

UAINFO

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