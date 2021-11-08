Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:00

Ющенко, Мороз, Кузьмін та Шарій стали героями пропагандистського фільму на RT

09:00

Як карають у світі за підроблені COVID-сертифікати

08:09

Бред Питт после войны с Джоли решил отказаться от личной жизни

07:10

Усик: Для меня напутствие жены перед боем – всегда особенный ритуал

06:11

Как справиться со страхом во время панической атаки

05:12

Японцы переделали Nissan Leaf в кроссовер

04:13

Канье Уэст впервые высказался о разводе с Ким Кардашьян (видео)

03:05

"Сначала отдохну": Меркель рассказала, будет ли заниматься политикой после ухода с должности

02:06

Хави недоволен работой медицинского штаба "Барселоны"

01:07

Названы симптомы псориаза и способы борьбы с кожным заболеванием

00:08

Кроссовер Jetour X90 получил новый двигатель

23:03

В Мелитополе в мусорном баке нашли тело младенца

22:04

В Италии вынесли первые приговоры в масштабном судебном процессе против мафии

21:32

Нагельсманн: Нойер по-прежнему лучший вратарь мира

21:05

NASA перенесло возвращение астронавтов с МКС на Землю

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

Як карають у світі за підроблені COVID-сертифікати

  8   0 08.11.2021, 09:00 | Новости, Мир
Як карають у світі за підроблені COVID-сертифікати

В Україні планують посилити покарання за підробку COVID-сертифікатів, а в деяких країнах світу за створення і використання фальшивих документів передбачені великі штрафи та навіть позбавлення волі.

Про це пише "Слово та Діло".

У Франції людину, яка надала підроблений COVID-сертифікат про вакцинацію, можуть оштрафувати на суму від 135 до 3750 євро, а також позбавити волі на 6 місяців. Роботодавцю, котрий не перевірив справжність документа, можуть виписати штраф до 1000 євро.

У Німеччині за пред'явлення липових сертифікатів COVID випишуть штраф до 25 тисяч євро. Від 5 до 10 років позбавлення волі загрожує людям, які займаються організованими шахрайством із документами.

В'язниця до 5 років за пред'явлення COVID-сертифікатів передбачена і в Італії. Якщо порушнику пощастить - він може відбутися штрафом до 1500 євро.

У Росії за пред'явлення підроблених документів можуть покарати штрафом до 80 тисяч карбованців, виправними роботами до двох років або арештом до шести місяців.

За використання фальшивого COVID-сертифікату в Канаді передбачено покарання у вигляді штрафу від 75 доларів до 100 тисяч та один рік ув'язнення.

У Греції власникам підроблених документів про вакцинацію та людям, які його зробили, можуть виписати штраф до 5 тисяч євро.

Лента статей

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (172)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]