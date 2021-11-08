Як карають у світі за підроблені COVID-сертифікати

В Україні планують посилити покарання за підробку COVID-сертифікатів, а в деяких країнах світу за створення і використання фальшивих документів передбачені великі штрафи та навіть позбавлення волі.

Про це пише "Слово та Діло".

У Франції людину, яка надала підроблений COVID-сертифікат про вакцинацію, можуть оштрафувати на суму від 135 до 3750 євро, а також позбавити волі на 6 місяців. Роботодавцю, котрий не перевірив справжність документа, можуть виписати штраф до 1000 євро.

У Німеччині за пред'явлення липових сертифікатів COVID випишуть штраф до 25 тисяч євро. Від 5 до 10 років позбавлення волі загрожує людям, які займаються організованими шахрайством із документами.

В'язниця до 5 років за пред'явлення COVID-сертифікатів передбачена і в Італії. Якщо порушнику пощастить - він може відбутися штрафом до 1500 євро.

У Росії за пред'явлення підроблених документів можуть покарати штрафом до 80 тисяч карбованців, виправними роботами до двох років або арештом до шести місяців.

За використання фальшивого COVID-сертифікату в Канаді передбачено покарання у вигляді штрафу від 75 доларів до 100 тисяч та один рік ув'язнення.

У Греції власникам підроблених документів про вакцинацію та людям, які його зробили, можуть виписати штраф до 5 тисяч євро.