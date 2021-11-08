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Бред Питт после войны с Джоли решил отказаться от личной жизни

  35   0 08.11.2021, 08:09 | Новости, Культура
Бред Питт после войны с Джоли решил отказаться от личной жизни

В жизни голливудского красавчика нет места романтике.

Голливудский актер Брэд Питт, недавно расставшийся с Анджелиной Джоли, с которой у них продолжаются судебные тяжбы, касаемые опеки над детьми, решил отказаться от личной жизни и не намерен больше жениться, сообщает rusjev.net.

Знакомые 57-летнего артиста уверяют, что тот перестал считать знакомства и свидания с женщинами чем-то приоритетным из-за огромного груза ответственности, свалившегося на него после бракоразводного процесса с бывшей женой. Сообщается, что он побывал на нескольких свиданиях, однако они не привели ни к чему серьезному. Кроме того, Питт продолжает в судебном порядке добиваться опеки над их с Джоли совместными детьми.

«Брэд упорно работает и старается быть позитивным настолько, насколько это возможно. Война с Анджелиной действительно сказалась на Брэде. К счастью, у него есть невероятная сила воли и замечательная группа поддержки», - рассказал журналистам информатор.

Фото Сплетник

 

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