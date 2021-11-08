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Ющенко, Мороз, Кузьмін та Шарій стали героями пропагандистського фільму на RT

  6   0 08.11.2021, 10:00 | Новости, Политика
Ющенко, Мороз, Кузьмін та Шарій стали героями пропагандистського фільму на RT

Російський державний канал RT показав фільм під назвою «Україна - вічне сьогодення», який в описі на ютуб-каналі RT позиціонується наступним чином: «Фільм "Україна - вічне сьогодення" - це розповідь про три десятиліття незалежності України, яку розповіли американському режисеру колишні українські чиновники».

Про це повідомляє Детектор Медіа.

У фільмі взяли участь Віктор Ющенко, Валерій Пустовойтенко, Олександр Мороз, а також Ренат Кузьмін, Андрій Деркач, Віктор Суслов та Анатолій Шарій. Ренат Кузьмін розповідає в фільмі про «величезну схожість України та нацистської Німеччини», Шарій  - про «відсутність незалежності України»,  Деркач  - про «контроль над Україною структурами Сороса» тощо.

Всі спікери спілкувалися з американкою Сімоною Манджанте Пападопулос. Вона  -  дружина Джорджа Пападопулоса, політичного консультанта в штабі Трампа. Джордж Пападопулос був визнаний винним в тому, що брехав ФБР по зв'язки та контакти Трампа з представниками Росії.

Попри це фільм «Україна - вічне сьогодення» не знімали американські режисери або навіть RT. Насправді цей фільм RT лише показав, а також додав на відео свій логотип. Створив фільм до 30-річчя незалежності України продакшн Global 3 Pictures, засновником якого є режисер та продюсер Ігор Лопатьонок. Цей фільм  - перший досвід роботи інтерв'юєркою у Сімони Манджанте Пападопулос, про що вона повідомила в твіттері.

Фільм просували за гроші в невеликих американських ЗМІ за допомогою типових однакових статей. В них повідомлялося, що «творці фільму розвінчали найбільш усталені міфи, які постійно використовувалися політичною елітою України для маніпулювання свідомістю виборців, зокрема про необґрунтовані плани членства в НАТО та ЄС, а також про необхідність продажу землі та інших питань». Фільм був викладений в мережу 24 серпня 2021 року.

Режисер і продюсер фільму  - Ігор Лопатьонок. Це вже четвертий фільм, до створення якого він причетний і який просуває проросійські наративи. Першим був «Бойня на Майдане», потім «Україна у вогні» і «Нерозказана історія України». Він також був продюсером ще одного проєкту - «Інтерв'ю з Путіним» у чотирьох частинах. У всіх трьох останніх проєктах - про Україну - у якості продюсера та інтерв'юєра також брав участь Олівер Стоун.

На фільмом працювали й інші люди, які були членами знімальних команд попередніх пропагандистських фільмів Лопатьонка. У них також однакове візуальне оформлення.

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