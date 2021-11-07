В Афганистане 25 боевиков ИГ сдались полиции

Двадцать пять членов террористической группировки ИГИЛ сдались правоохранителям на востоке Афганистана. Это уже вторая большая группа боевиков, добровольно сдавшихся властям в провинции Кандагар.
Об этом сообщает "Синьхуа".
"В общей сложности 25 боевиков, связанных с радикальной группировкой ИГИЛ, сложили оружие и сдались власти в Джалалабаде в субботу", - говорится в сообщении.
Один из бывших террористов публично призвал других боевиков прекратить бои и поддержать усилия по установлению мира в Афганистане.