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Украинская прокуратура расследует экологические преступления в Крыму

  15   0 07.11.2021, 10:07 | Новости, Общество
Украинская прокуратура расследует экологические преступления в Крыму

Среди прочего прокуратура рассматривает дело захвата "Черноморнефтегаз" и осуществление незаконной добычи полезных ископаемых из континентального шельфа на территории Черного моря.

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя расследуются 20 эпизодов нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Об этом заявил начальник управления надзора за соблюдением законов прокуратуры АР Крым и города Севастополя Сергей Турчин, которого цитирует Укринформ.

"В частности, на сегодняшний день в производстве следователей, как полиции, так и СБУ, находятся 20 эпизодов преступных действий в сфере охраны окружающей среды, по которым осуществляется досудебное расследование", - отметил он. 

По его словам, для получения доказательной базы данных преступлений прокурорами проводятся такие мероприятия как ежедневный мониторинг информации, доступной Интернете, отработка фактов, поступающих из государственных структур, например, Представительства президента Украины в Крыму, от общественных организаций и от других источников.

Турчин отметил, что по каждому факту нарушения экологического законодательства в оккупированном Крыму делаются соответствующие выводы.

В частности, преступные действия квалифицируются по статьям от 236 (Нарушение правил экологической безопасности) до 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) УК Украины. Отрабатываются факты по ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха) и другим статьям УК.

"В настоящее время следствие имеет лишь одну проблему в ходе расследования и получения доказательств совершения преступлений - отсутствие доступа к месту происшествия", - отметил он. 

В получении информации прокуратуре помогает Государственное космическое агентство, которое имеет возможность отследить, например, добычу полезных ископаемых открытым способом в Балаклавском рудоуправлении.

Большим подспорьем в расследованиях Турчин назвал созданную в апреле этого года межведомственную рабочую группу, в которую входят представители органов власти, общественных организаций и правоохранительных структур.

"С помощью экспертов мы пытаемся определить ущерб, причиненный вследствие преступных деяний", - сказал Турчин. 

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