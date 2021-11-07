В Украине за сутки от COVID-19 умерли 449 человек, зафиксировано 17 419 новых случаев заражения, - Минздрав

За прошедшие сутки, 6 ноября, в Украине зафиксировано 17 419 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1119, медработников - 195).

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в соцсети "Фейсбук".

Также за минувшие сутки госпитализированы 5 652 человека, летальных случаев - 449, выздоровели 8 520 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 075 433 человека, выздоровели 2 512 756 человек, летальных случаев - 72 084, проведено ПЦР-тестов - 14 847 087.

Также на протяжении прошлых суток 131 406 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы 46 066 человек.

С начала прививочной кампании привито 11 354 681 человека, из них получили одну дозу - 11 354 679 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 904 573 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 19 259 252 прививки.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.