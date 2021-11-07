Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

09:08

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 449 человек, зафиксировано 17 419 новых случаев заражения, - Минздрав

08:36

Беларусь усилила боевое дежурство ПВО у своих границ

08:09

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

07:10

Альварес назвал условие для проведения третьего боя с Головкиным

06:11

Назван самый безвредный алкогольный напиток для здоровья сердца

05:12

GMC Hummer EV получит запас хода в 537 км

04:13

Уилл Смит рассказал о домашнем насилии, пережитом в детстве

03:05

В Словении ужесточают карантин

02:06

Паркер: Результат реванша Усик - Джошуа будет целиком зависеть от Энтони

01:07

Названы причины изжоги и ее опасные последствия

00:08

Китайцы создали новый электрических хэтчбек

23:03

Слежка за студентками в душе общежития КПИ: "оператору" грозит тюрьма

22:04

Более 100 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне (видео)

21:32

Ривалдо назвал игрока, которому отдал бы Золотой мяч

21:05

В Хабаровском крае среди вакцинированных разыграют три тонны угля

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 449 человек, зафиксировано 17 419 новых случаев заражения, - Минздрав

  4   0 07.11.2021, 09:08 | Новости, Общество
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 449 человек, зафиксировано 17 419 новых случаев заражения, - Минздрав

За прошедшие сутки, 6 ноября, в Украине зафиксировано 17 419 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1119, медработников - 195).

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в соцсети "Фейсбук".

Также за минувшие сутки госпитализированы  5 652 человека, летальных случаев - 449, выздоровели  8 520 человек.

За все время пандемии в Украине заболело  3 075 433 человека, выздоровели 2 512 756 человек, летальных случаев - 72 084, проведено ПЦР-тестов - 14 847 087.

Также на протяжении прошлых суток 131 406 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы 46 066 человек.

С начала прививочной кампании привито 11 354 681 человека, из них получили одну дозу - 11 354 679 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 904 573 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 19 259 252 прививки.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Лента статей

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (140)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]