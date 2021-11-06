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Восемь человек погибли в давке на музыкальном фестивале в США (видео)

  6   0 06.11.2021, 16:01 | Новости, Видео, Мир
Восемь человек погибли в давке на музыкальном фестивале в США (видео)

Давка произошла во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Шоу остановили, как только организаторы поняли, что зрители получают травмы.

Восемь человек погибли и многие пострадали в давке в толпе, которая произошла на двухдневном музыкальном фестивале Astroworld в Хьюстоне, штат Техас. Об этом сообщает Associated Press в субботу, 6 ноября.

Указано, что давка произошла во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. В какой-то момент толпа начала сжиматься ближе к сцене. В результате у многих людей началась паника, они начали терять сознание и получать травмы.

Выступление остановили, как только организаторы поняли, что зрители получают травмы.

Госпитализировали с различными травмами около 20 человек.

Всего на фестиваль прибыли порядка 50 тысяч посетителей. На второй день мероприятия на Astroworld были отменены.

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