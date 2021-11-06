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В Виннице пьяный россиянин снял флаг Украины со здания ТРЦ: ему грозит 5 лет заключения

  12   0 06.11.2021, 15:38 | Новости, Общество
В Виннице пьяный россиянин снял флаг Украины со здания ТРЦ: ему грозит 5 лет заключения

Мужчина приехал в Винницкую область проведать родственников, а флаг снял на спор со знакомым.

Об этом информирует ГУНП в Винницкой области, передает УНН.

"Утром 6 ноября в полицию поступило сообщение, что из здания ТРЦ по улице 600-летия в г. Виннице неизвестный мужчина снял Государственный флаг Украины. Это увидели охранники торгового центра, поэтому злоумышленник начал убегать, выбросив флаг в кусты. Задержанного в дальнейшем полицейские доставили в отдел полиции. Начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

По словам начальника Винницкого районного управления полиции Виталия Курчика, 35-летний злоумышленник оказался гражданином России. Он находился в состоянии опьянения. Предварительно установлено, что около пяти часов утра, находясь возле ТРЦ вместе со знакомыми, он вылез на здание и с флагштока снял флаг, который в дальнейшем выбросил, когда убегал от охранников. Предоставил объяснение, что в Винницкую область приехал навестить родственников, а такие действия совершил из-за спора со знакомым.

По данному факту следствие начало уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

 

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