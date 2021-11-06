Конте: "Тоттенхэм" пока не готов к победе в АПЛ

Итальянский специалист не верит, что его команда сможет завоевать чемпионский титул в этом сезоне.

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте оценил шансы "шпор" выиграть чемпионский титул в английской Премьер-лиге.

По словам итальянского специалиста, его команда пока не готова к этому.

"Сейчас как минимум четыре команды в Премьер-лиге оторвались от остальных. Это должно стимулировать нас работать усерднее, чтобы сокращать отставание и думать о том, что мы должны быть конкурентоспособными и попытаться бороться за титул.

Но я скажу честно: в данный момент "Тоттенхэм" не готов к победе в АПЛ. Нам нужно быть реалистами. Мы должны сконцентрироваться на настоящем и строить планы на будущее, чтобы вместе достичь чего-то большего", - цитирует Конте ESPN.

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