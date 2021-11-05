Сі Цзіньпін переписує історію Китаю, щоб залишитися при владі — The Economist

Готуючись до третього п'ятирічного терміну на посаді лідера Комуністичної партії Китаю, Сі Цзіньпін змінює правила політики, бізнесу та суспільні норми в країні. Він також займається іншим «проектом», який, на його думку, є важливим для подальшого збереження влади: переписування історії самої партії, пише The Economist, інформує ZN.UA.

Сі Цзіньпін хоче показати своїй країні, що він незамінний політичний лідер нарівні з Мао Цзедуном і Ден Сяопіном, який перетворює Китай на глобальну державу.

8 листопада близько 370 представників політичної та військової еліти зберуться в Пекіні на щорічне чотириденне засідання ЦК партії. Єдина анонсована тема в порядку денному - це резолюція з історії партії.

Здатність Сі Цзіньпіна зосередити в своїх руках стільки влади означає, що він придушив будь-яку значущу опозицію проти свого правління на партійному з'їзді, який має відбутися наприкінці 2022 року.

«Резолюція стане потужною демонстрацією влади», - каже Джуд Бланшетт з Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Наступного року з'їзд партії відзначатиме десятиліття лідерства Сі Цзіньпіна. За нечітко встановленими умовами це мало бути його політичне прощання. Але він, ймовірно, впевнений, що отримає ще один термін. Протягом минулого року китайський лідер наполегливо працював, щоб придушити критиків і потенційних суперників, очищаючи апарат безпеки, просуваючи політичних союзників і демонструючи силу партії.

Перед з'їздом він, ймовірно, зробить свій вибір (таємно) щодо заміни вищих посадовців, які підуть у відставку на засіданні національного законодавчого органу в березні 2023 року. Серед них новий прем'єр-міністр та керівник внутрішньої безпеки.

Резолюцію з історії розповсюдили серед високопосадовців, але її зміст буде оприлюднено лише після закінчення пленуму 11 листопада. Промови Сі Цзіньпіна та робота офіційних коментаторів дають підказки. Очікується, що резолюція буде відзначати досягнення партії та зводити до мінімуму всі негативні моменти в історії.

Правління Мао Цзедуна і Ден Сяопіна будуть представлені як найважливіші попередні етапи перед початком «нової ери» Сі Цзіньпіна. Мао Цзедун допоміг китайському народу «встати» після століття приниження з боку іноземних держав. Ден Сяопін встановив Китай на шлях «багатства» після століть бідності. Тепер Сі Цзіньпін допомагає Китаю «зміцнитися». У резолюції буде вітатися «мудре лідерство» Сі Цзіньпіна в управлінні соціальними, економічними проблемами та проблемами національної безпеки.

Попередники Сі Цзіньпіна по-різному використовували історію у своїх резолюціях. Але історія ставить перед нинішнім китайським лідером інший виклик. На лівому крилі партії знаходяться «неомаоїсти», що давно агітують за відновлення політики Мао Цзедуна і критикують Ден Сяопіна, якого звинувачують у таких проблемах, як корупція та нерівність. «Праворуч» знаходяться ті, хто стурбований, що Китай зараз рухається до диктатури.

Сі Цзіньпін не хоче історії, сповненої помилок і протиріч, а також історії, яка ставить під сумнів одноосібне правління. Він вважає, що розпад Радянського Союзу був прискорений через нездатність захистити спадщину Леніна та Сталіна. Китайський лідер енергійно виступав проти «історичного нігілізму» - по суті всього, що кидає минуле партії в несприятливе світло.

Нова офіційна історія партії, опублікована в лютому, дає уявлення про підхід Сі Цзіньпіна. Вона лише коротко торкається Культурної революції. У ній не згадується голод, викликаний Великим стрибком, який забрав життя десятків мільйонів людей, ані про жертви в результаті придушення продемократичних протестів на площі Тяньаньмень у 1989 році. Розділ про перебування на посаді Сі Цзіньпіна займає більше чверті опублікованої історії. Попередникам нинішнього китайського лідера відведено менше місця.

Нова резолюція, ймовірно, передбачає, що Сі Цзіньпін потрібен Китаю для досягнення довгострокових цілей, таких як перетворення країни на «сучасну соціалістичну націю» до 2035 року і «процвітаючу, сильну» державу до 2049 року. Ймовірно, в новій резолюції буде згадуватися кампанія «загального процвітання» для зменшення нерівності та стратегія «подвійного обігу», щоб зробити економіку більш стійкою до зовнішніх потрясінь, таких як пандемія та торговельні суперечки з Америкою.

Очікується, що резолюція буде описувати похмуре міжнародне середовище, хоча Америка та її союзники можуть не називатися прямо. Також, швидше за все, буде повторюватися звична риторика партії про Тайвань, наголошуючи на тому, що острів повинен возз'єднатися з Китаєм. Нездатність Пекіна повернути Тайвань була болючою точкою для кожного лідера країни після Мао Цзедуна. У резолюції обов'язково буде згадуватися заклик Сі Цзіньпіна до «великого відродження китайської нації».

Очікуючи пленуму, пропагандистський апарат почав публікувати статті про мудрість Сі Цзіньпіна, сподіваючись викликати ентузіазм щодо ідеї продовження терміну правління нинішнього китайського лідера. 1 листопада газета People's Daily - рупор партії, почала публікувати серію статей під назвою «Вирішальні рішення в нову епоху». Вони описують досягнення партії з моменту її заснування в 1921 році і хвалять внесок Сі Цзіньпіна в розвиток країни.

«З точки зору Сі Цзіньпіна, резолюція не тільки має озиратися на минуле, але й дивитися в майбутнє. Хто контролює сьогодення, той контролює минуле», - зазначає Джозеф Фьюзміт з Бостонського університету.

ZN.UA