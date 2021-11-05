Готувалася до престижного конкурсу: у Бельгії трагічно загинула оперна співачка з України (фото)

Елла Петніченко / фото instagram.com/ella_petnichenko

У Бельгії за трагічних обставин загинула 28-річна українка Елла Петніченко.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Королівської консерваторії міста Льєж, в якій навчалася дівчина, інформує УНІАН.

"Шановні колеги, дорогі студенти, дорогі друзі. З великим сумом ми дізналися сьогодні про трагічну смерть міс Елли Петніченко, блискучої співаючої студентки. У цей трагічний момент всі наші думки з її рідними і близькими людьми, яким ми приносимо найглибші співчуття. Генеральний директор Гвідо Джардон", - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався ввечері 2 листопада в місті Льєж. Вона переходила дорогу біля зупинки, та її збив трамвай.

Дівчина була родом з Сіверська Донецької області. Вона закінчила Національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського в Харкові.

Елла Петніченко / фото instagram.com/ella_petnichenko

Елла переїхала до Бельгії у 2017 році.

Вона мріяла стати оперною співачкою. Напередодні трагедії дівчина пройшла відбір на престижний конкурс Viñas в Парижі, який вважається одним з найважливіших конкурсів у світі опери для молодих виконавців.

УНІАН