Я відвідав вежу з піци: президент Бразилії переплутав назву Пізанської вежі в Італії

Президент Бразилії Жаїр Болсонар переплутав назву Пізанської вежі в Італії, він назвав її "вежею з піци" під час церемонії запуску технології 5G. Його слова повідомляє місцевий портал Estado de Minas, інформує ZN.UA.

"Я подорожую Бразилією, по всьому світу. Нещодавно я був в Італії (...) я відвідав вежу з піци", - розповів президент Бразилії.

За словами Балсонару, до нього підійшла дитина з питанням, чи зараз горять ліси Амазонки. Бразильський президент відповів йому, що "Каліфорнія горить більше, ніж Бразилія, але ніхто нічого не говорить".

Раніше, 2 листопада, Болсонар переплутав ім'я спецпредставника США з питань клімату Джона Керрі з ім'ям американського актора Джима Керрі, також передає Estado de Minas.

"Так, я теж розмовляв із Джимом Керрі, це щось конфіденційне. Вибачте, я не можу поговорити з вами, хлопці", - сказав Болсонар.

Відомо, що Пізанська вежа є частиною Пізанського собору в Пізі - місті на півночі Італії. Башту почали будувати 1173 року, будівництво тривало близько 200 років і завершилося 1360 року.

ZN.UA