Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:00

В Берлине нашли мертвым российского дипломата, который был агентом ФСБ – Der Spiegel

14:00

Я відвідав вежу з піци: президент Бразилії переплутав назву Пізанської вежі в Італії

13:02

Сі Цзіньпін переписує історію Китаю, щоб залишитися при владі — The Economist

12:20

Готувалася до престижного конкурсу: у Бельгії трагічно загинула оперна співачка з України (фото)

11:47

"Подолати корупцію в Міноборони неможливо лише шляхом зміни прізвищ", – військовий експерт

11:00

The Lancet: Пандемія вплинула на показник смертності від іншої небезпечної хвороби

09:41

Министр внутренних дел не должен быть министром "чего изволите", – Аваков

08:57

Коронавірус в Україні: минулої доби зафіксували понад 26 тисяч нових випадків хвороби

08:02

Британия первой в мире одобрила таблетки от COVID-19

07:04

Избыточная смертность резко увеличилась с начала пандемии — The Financial Times

00:03

ЄС виключить Україну з країн "зеленого списку" для подорожей в умовах пандемії – журналіст

23:24

В Украине смертность превысила рождаемость в пять раз

20:02

Юрий Луценко по указанию Джулиани собирался начать публичное расследование против Байдена в Украине – Guardian

19:00

В "черный" список Украины попал российский шоумен Максим Галкин

18:10

Лікарі-антивакцинатори загрожують нацбезпеці, їх потрібно звільняти – професор НАН України

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

Я відвідав вежу з піци: президент Бразилії переплутав назву Пізанської вежі в Італії

  6   0 05.11.2021, 14:00 | Новости, Мир
Я відвідав вежу з піци: президент Бразилії переплутав назву Пізанської вежі в Італії

Президент Бразилії Жаїр Болсонар переплутав назву Пізанської вежі в Італії, він назвав її "вежею з піци" під час церемонії запуску технології 5G. Його слова повідомляє місцевий портал Estado de Minas, інформує ZN.UA.

"Я подорожую Бразилією, по всьому світу. Нещодавно я був в Італії (...) я відвідав вежу з піци", - розповів президент Бразилії.

За словами Балсонару, до нього підійшла дитина з питанням, чи зараз горять ліси Амазонки. Бразильський президент відповів йому, що "Каліфорнія горить більше, ніж Бразилія, але ніхто нічого не говорить".

Раніше, 2 листопада, Болсонар переплутав ім'я спецпредставника США з питань клімату Джона Керрі з ім'ям американського актора Джима Керрі, також передає Estado de Minas.

"Так, я теж розмовляв із Джимом Керрі, це щось конфіденційне. Вибачте, я не можу поговорити з вами, хлопці", - сказав Болсонар.

Відомо, що Пізанська вежа є частиною Пізанського собору в Пізі - місті на півночі Італії. Башту почали будувати 1173 року, будівництво тривало близько 200 років і завершилося 1360 року.

ZN.UA

Лента статей

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (89)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]